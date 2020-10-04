закрыть
4 октября 2020, воскресенье, 20:33
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Участники марша наклеили на двери ЦИП портрет Лукашенко с изображением крови

  • 4.10.2020, 18:46
  • 8,040
Участники марша наклеили на двери ЦИП портрет Лукашенко с изображением крови
Фото: «Наша Ніва»

На заборе красной краской протестующие написали «Фашисты».

Протестующие обклеили табличку Центра изоляции правонарушителей портретами погибших участников мирных демонстраций, а также бело-красно-белыми наклейками, передает naviny.media.

На двери изолятора наклеили черно-белый портрет Лукашенко с изображением крови, газету «Народная воля» и наклейки со словами «Я не хочу насилия», «Не забудем, не простим».

Оранжевые ленты, которые ограждали территорию возле здания центра, демонстранты сняли и сложили под стены.

Один из протестующих начал стучать по воротам древком с бело-красно-белым флагом, флаг вырвали с другой стороны и забрали. В ответ на это демонстранты скандировали «Позор!» и «Выпускай!».

Еще один протестующий попытался сбить видеокамеру над воротами ЦИП, но безуспешно. На заборе красной краской написали «Фашисты».

Вскоре после этого прозвучало предложение вернуться назад. Собравшиеся отправились в сторону ближайшего сквера, куда к этому времени подтянулся хвост колонны. Демонстранты воссоединились, и сейчас колонна идет по проспекту Дзержинского в сторону микрорайона Малиновка.


популярное за неделю

Мнение

Протесты лидеров
Протесты лидеров Андрей Санников
Против усатого маразматика восстала вся страна
Против усатого маразматика восстала вся страна Максим Винярский
Белорусы добились многого
Белорусы добились многого Лилия Шевцова
Микросанкции для макронегодяев
Микросанкции для макронегодяев Ирина Халип