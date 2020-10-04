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До +22°С ожидается в Беларуси в понедельник

  • 4.10.2020, 20:17
До +22°С ожидается в Беларуси в понедельник

Будет облачно с прояснениями.

Днем 5 октября местами по Беларуси ожидается усиление ветра до 15-18 м/с. Об этом сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории страны, днем местами пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер будет юго-восточный умеренный, в отдельных районах порывистый, днем местами сильный порывистый.

Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов тепла, днем - 16-22 градуса выше нуля.

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