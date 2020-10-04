До +22°С ожидается в Беларуси в понедельник
- 4.10.2020, 20:17
Будет облачно с прояснениями.
Днем 5 октября местами по Беларуси ожидается усиление ветра до 15-18 м/с. Об этом сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории страны, днем местами пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер будет юго-восточный умеренный, в отдельных районах порывистый, днем местами сильный порывистый.
Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов тепла, днем - 16-22 градуса выше нуля.