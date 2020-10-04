В Минске протестующие вывели из строя два водомета 12 4.10.2020, 20:49

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Фото: tut.by

Один из неисправных водометов облил стоявших в шеренге карателей.

Участники Марша освобождения заключенных в Минске испортили два водомета, с помощью которых силовики пытались разогнать шествие.

Один эпизод произошел у стелы «Минск – город-герой». Мужчина открутил деталь водомета, неисправная машина пустила струю вверх, облив стоявших в шеренге карателей Караева.

Еще один водомет протестующие вывели из строя на проспекте Машерова. Они обступили машину и сняли с нее канистры и другие детали. После этого водомет уехал.

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