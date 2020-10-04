Чемпион международного марафона посвятил свою победу Елене Левченко 4.10.2020, 22:07

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Житель Барановичей заявил, что именно она и другие протестующие белорусы вдохновили его выиграть дистанцию.

Победитель международного марафона Дмитрий Григорьев посвятил свою победу Левченко и всем избитым на мирных акциях, сообщает intex-press.by.

«И чтобы это было не зря, я обычно бегу за кого-то. Говоря по-белорусски, «ахвярую» свое терпение. Сегодня я бежал за Елену Левченко и за всех осужденных и избитых людей во время мирных акций, покалеченных душевно и физически», - заявил марафонец.

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