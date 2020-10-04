Этот народ не победить! 4.10.2020, 22:30

Фото: Naviny.by

Как минские водители стали героями Марша освобождения.

Сегодня в Минске на Марш освобождения вышли более 100 тысяч человек.

Участники Марша пишут телеграм-каналу «Баста!» :

— Пожалуйста, передайте огромную благодарность всем водителям, которые сегодня после марша развозили людей! Это наши герои! Этот народ не победить!

Метро закрыто, дороги перекрыты, наземный транспорт не идет... Одна за другой подъезжали машины и просто развозили людей кому куда нужно! Лично от меня спасибо водителю, который завез нас с дочерью на вокзал и дальше двоих женщин повез в район парка Челюскинцев...

Белорусы, как же я вас люблю! Мы обязательно победим! Иначе и быть не может!!!

Жыве Беларусь!

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