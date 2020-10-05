«Баста!»: Наносим удары по таракану везде, где это возможно

«Баста!»: Наносим удары по таракану везде, где это возможно5
- 5.10.2020, 7:45
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План действий на 5 октября.
Telegram-канал «Баста!» публикует план действий на 5 октября. Публикуем предложенный Telegram-каналом план.
«Доброе утро, друзья! Вчера мы снова показали наши силу и решительность. В 57-й день белорусской революции более 100 тысяч человек вышли на марш в Минске, десятки тысяч вышли в регионах. Эпизод со сломанным водометом всем поднял настроение и боевой дух. Спасибо нашим героям!
Сегодня начинаем новую неделю горячей белорусской осени и продолжаем генеральное наступление на узурпатора. Развиваем и усиливаем наиболее успешные направления атаки.
❗️ Наносим удары по таракану везде, где это возможно, бьем по самым больным и уязвимым местам. Ключевые направления - ежедневные уличные акции, поддержка студенческих протестов, забастовки и саботаж, партизанский протест, вечерний карнавал свободы во всех городах и районах.
❗️ Налаживаем контакты с соседями в чатах домов, дворов, кварталов. Договариваемся о координации действий. Планируем совместные мероприятия на эту неделю. Определяем направления работы и ответственных за них. Нужна помощь - обращайтесь, поделимся опытом.
❗️ Поддерживаем задержанных на выходных участников марша. Минчане, приходим к зданиям районных судов. Жители других городов, где прошли задержания, также приходим к зданиям судов. Поддерживаем задержанных, членов их семей. Пишем письма политзаключенным», — предлагает Telegram-канал.