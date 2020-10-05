Беларусь лишена права на проведение Всемирной шахматной Олимпиады в 2022 году 8 5.10.2020, 8:05

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ФИДЕ выступила с заявлением.

Беларусь лишена права на проведение Всемирной шахматной Олимпиады в 2022 году. Решение о том, что турнир пройдет в Беларуси, было принято на заседании Генеральной ассамблеи Международной федерации шахмат (ФИДЕ) в Батуми в 2018 году, однако 4 октября стало известно, что принимающая сторона нарушила финансовые обязательства, пишет "Прессбол".

"Это связано с тем, что Минспорта Беларуси не смогло предоставить необходимые авансовые платежи и страховку", — сообщает Chess.com.

"Мы должны отметить нарушение определенных финансовых обязательств со стороны организаторов. Из уважения к организаторам мы не хотели бы уточнять суммы, но это довольно существенные нарушения.

ФИДЕ несколько месяцев добросовестно вела переговоры, но, к сожалению, они не увенчались успехом. Нарушения и их значимость организаторами не оспариваются", — сообщил юрист ФИДЕ Александр Мартынов.

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