День фонтанирующего водомета 15 5.10.2020, 8:10

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Фото: «Радыё Свабода»

Главный мем вокресного Марша.

После каждого воскресного протеста в белорусском обществе появляются новые символы, мемы или яркие видео, становящиеся предметом для широкого обсуждения. Новым мемом стал фонтанирующий водомет, пишет thinktanks.by.

На стелу, где собрались люди, были отправлены водометы. Причем на проспекте Машерова водомет был атакован протестующими. Люди открыли в нем люки и, похоже, сдвинули какую-то заслонку. В результате водомет превратился в передвижной фонтан, который стал обливать не только протестующих, но и омоновцев.

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