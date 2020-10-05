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Cмелые работники МЗКТ записали видеообращение: Народ Беларуси борется за правду

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  • 5.10.2020, 8:29
  • 10,120
Cмелые работники МЗКТ записали видеообращение: Народ Беларуси борется за правду
Архивное фото ТАСС

Сотрудники предприятия призвали к новым выборам в стране.

Как сообщает Telegram-канал «Наша нiва», работники Минского завода колесных тягачей записали видеообращение, где призвали власти власти остановить насилие и провести честные выборы.

«Почти два месяца народ Беларуси борется за правду. Хватит преследовать людей, которые хотят честных выборов. Мы хотим, чтобы закон и справедливость победили», — говорится в обращении.

Напомним, именно работники МКЗТ освистали Лукашенко, во время его визита на завод.

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