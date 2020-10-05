Cмелые работники МЗКТ записали видеообращение: Народ Беларуси борется за правду

Cмелые работники МЗКТ записали видеообращение: Народ Беларуси борется за правду5
- 5.10.2020, 8:29
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Сотрудники предприятия призвали к новым выборам в стране.
Как сообщает Telegram-канал «Наша нiва», работники Минского завода колесных тягачей записали видеообращение, где призвали власти власти остановить насилие и провести честные выборы.
«Почти два месяца народ Беларуси борется за правду. Хватит преследовать людей, которые хотят честных выборов. Мы хотим, чтобы закон и справедливость победили», — говорится в обращении.
Напомним, именно работники МКЗТ освистали Лукашенко, во время его визита на завод.