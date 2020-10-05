Куда идет белорусское машиностроение? 13 5.10.2020, 9:22

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Фото: bymedia

Выручка крупных и средних предприятий по производству машин и оборудования сократилась на 11,4%.

В былые времена машиностроительные предприятия считались гордостью Беларуси. Их хотели купить зарубежные инвесторы, но власти не пошли на продажу активов. Посмотрим, что осталось от прежней славы в 2020 году, пишет сайт banki24.by.

Самые крупные предприятия машиностроения сосредоточены в двух видах экономической деятельности — производство машин и оборудования, а также производство транспортных средств и оборудования. В первой подсекции лидерами являются МТЗ и БЕЛАЗ, во второй — МАЗ.

За 7 месяцев 2020 года выручка крупных и средних предприятий по производству машин и оборудования сократилась на 11,4%, а у предприятий по выпуску транспортных средств и оборудования — выросла на 5,5%.

За тот же период уровень цен на продукцию производителей машин вырос на 3,7%, на продукцию производителей транспортных средств — на 6,1%. Это значит, что в обоих видах деятельности произошло снижение реальной выручки к 2019 году.

Конечным финансовым результатом работы предприятия является чистая прибыль (либо чистый убыток). В 2020—2022 гг. в Беларуси действует указ № 159 об особом порядке списания курсовых разниц.

Многие предприятия воспользовались указом № 159, не стали исключением и машиностроители. Но несмотря на то, что часть убытков пока временно «спрятана», все равно компании в машиностроении не смогли выйти на чистую прибыль.

Чистый убыток по предприятиям по производству машин и оборудования за 7 месяцев составил 175,2 млн BYN, по производству транспортных средств и оборудования — 107,4 млн BYN. Для сравнения: в 2019 году за тот же отрезок времени чистая прибыль в первой отрасли составляла 356,7 млн BYN, во второй — 129,4 млн BYN.

Выросла и доля убыточных компаний. Если в прошлом году она достигала 25,2% и 21,4% соответственно, то в 2020-м увеличилась до 26,8% и 30,4%. Убыток убыточных компаний подскочил в 8,4 раза до 352,3 млн BYN и в 8,1 раза до 173,7 млн BYN.

Предприятия машиностроения стали одними из тех, кто в 2010-ых прошел через горнило модернизации. В финансовом плане это вылилось в увеличение долгов.

На 1 августа суммарные долги компаний по выпуску машин и оборудования составили 7,556 млрд BYN, по выпуску транспортных средств и оборудования — 4,359 млрд BYN. С начала года обязательства в первой отрасли выросли на 10,1%, во второй — на 10,9%.

Для названных отраслей характерны значительные суммы просрочки. В первой отрасли проблемные долги возросли до 514,6 млн BYN, во второй — до 533,4 млн BYN. С начала года размер просрочки увеличился на 4,4% и 49,8% соответственно.

Производители машин и оборудования и транспортных средств и оборудования лидируют в промышленности по сумме складских запасов. На 1 сентября все запасы готовой продукции в промышленности составили 5,210 млрд BYN, из них в первой отрасли — 1,029 млрд BYN, во второй — 450,8 млн BYN.

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