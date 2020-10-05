«Люди не перестали быть против и меньше нас не стало!» 3 5.10.2020, 9:35

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Белорусы продолжают выходить на воскресные марши.

Читательница Telegram-канала "Баста!" из Гомеля рассказала о вечерних акциях солидарности в ее городе.

"Сегодня, по версии товарищей ментов, в Гомеле протест сдулся. Если рассуждать примитивно, то да, не было "красивой картинки" митинга. Однако народ "гулял" в центре и на районах. Все прекрасно понимали, кто они и зачем гуляют. Да и отдыхать в своих уютных домах товарищам ментам тоже не довелось... Спешу их огорчить, люди не перестали быть против и меньше нас не стало! Взгляните в глаза идущим вам навстречу людям и сами все поймете.

P. S. Вчера стихийно образовались две цепи солидарности на Мазурова, возле магазина Алми и в районе Волотова, Гомель. Хорошие традиции приятно повторять", - рассказала читательница Telegram-канала.

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