В Женеве ввели самую высокую минимальную зарплату в мире 17 5.10.2020, 10:27

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Местные профсоюзы охарактеризовали результат голосования как «историческую победу.

Избиратели швейцарского кантона Женева поддержали введение минимальной зарплаты в размере 23 швейцарских франка в час ($25/час), что считается самым высоким в мире. Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на CNN.

Инициативу о повышении минимальной зарплаты поддержали 58% избирателей кантона и коалиция профсоюзов. Как сообщается, заявленная цель повышения: «борьба с бедностью, содействие социальной интеграции и уважению человеческого достоинства».

Хотя в Швейцарии нет национального закона о минимальной заработной плате, Женева стала четвертым из 26 кантонов, проголосовавших по этому вопросу за последние годы после Невшателя, Юры и Тичино.

Новая минимальная зарплата будет применяться примерно к 6% рабочих кантона с 1 ноября.

Местные профсоюзы охарактеризовали результат голосования как «историческую победу, которая принесет прямую пользу 30 тыс. рабочих, две трети из которых — женщины».

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