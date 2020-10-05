ОМОНу напомнили, как бойцы «Беркута» на коленях просили прощения у народа 9 5.10.2020, 10:36

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Фотофакт.

Команда Сергея Михалка — о параллелях ситуации в Беларуси с Украиной.

«Лукашенковским зондеркомандам на заметку. Это фотография была сделана совсем недавно в Украине, — пишет в Instagram группа Brutto. —В 2014 году бойцы львовского «Беркута» на коленях просили прощения у народа. Они получили шанс остаться людьми. Остальные сели или бежали из страны».

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