ОМОНу напомнили, как бойцы «Беркута» на коленях просили прощения у народа

ОМОНу напомнили, как бойцы «Беркута» на коленях просили прощения у народа9
- 5.10.2020, 10:36
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Фотофакт.
Команда Сергея Михалка — о параллелях ситуации в Беларуси с Украиной.
«Лукашенковским зондеркомандам на заметку. Это фотография была сделана совсем недавно в Украине, — пишет в Instagram группа Brutto. —В 2014 году бойцы львовского «Беркута» на коленях просили прощения у народа. Они получили шанс остаться людьми. Остальные сели или бежали из страны».
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Лукашенковским зондеркомандам на заметку. Это фотография была сделана совсем недавно в Украине. В 2014 году бойцы львовского «Беркута» на коленях просили прощения у народа. Они получили шанс остаться людьми. Остальные сели или бежали из страны. ⠀ Repost @radinanata