Трампа начали лечить от COVID-19 препаратом, который дают тяжелым пациентам

Трампа начали лечить от COVID-19 препаратом, который дают тяжелым пациентам3
- 5.10.2020, 10:53
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Президенту США дают стероидный препарат.
Президент США Дональд Трамп проходит лечение от коронавирусной инфекции с применением стероидного препарата дексаметазон, сообщает Associated Press со ссылкой на врачей, пишет «Медуза».
Врачи начали применять стероид 3 октября вместе со второй дозой препарата ремдесивир, у Трампа нет побочных эффектов. Дексаметазон использовали после того, как уровень кислорода в организме Трампа упал до 93%, сообщил лечащий врач американского президента Шон Конли.
Как отмечает телеканал CNBC, дексаметазон показал свою эффективность при лечении тяжелых пациентов с коронавирусом, но может быть вреден при менее тяжелых случаях.
4 октября Дональд Трамп ненадолго покинул военно-медицинский центр в штате Мэриленд, где он проходит лечение от коронавируса, чтобы через окно автомобиля поприветствовать сторонников. Во время езды Трамп был в защитной маске.