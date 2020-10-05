Трампа начали лечить от COVID-19 препаратом, который дают тяжелым пациентам 3 5.10.2020, 10:53

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Дональд Трамп

Фото: REUTERS/Cheriss May

Президенту США дают стероидный препарат.

Президент США Дональд Трамп проходит лечение от коронавирусной инфекции с применением стероидного препарата дексаметазон, сообщает Associated Press со ссылкой на врачей, пишет «Медуза».

Врачи начали применять стероид 3 октября вместе со второй дозой препарата ремдесивир, у Трампа нет побочных эффектов. Дексаметазон использовали после того, как уровень кислорода в организме Трампа упал до 93%, сообщил лечащий врач американского президента Шон Конли.

Как отмечает телеканал CNBC, дексаметазон показал свою эффективность при лечении тяжелых пациентов с коронавирусом, но может быть вреден при менее тяжелых случаях.

4 октября Дональд Трамп ненадолго покинул военно-медицинский центр в штате Мэриленд, где он проходит лечение от коронавируса, чтобы через окно автомобиля поприветствовать сторонников. Во время езды Трамп был в защитной маске.

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