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«Уходи!»: бастующие российские докеры закидали нового директора касками

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  • 5.10.2020, 11:04
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«Уходи!»: бастующие российские докеры закидали нового директора касками

Сотрудники порта во Владивостоке отказываются принимать новое руководство.

Во Владивостоке на территории ВМТП сотрудники порта продолжают бастовать из-за назначения на должность генерального директора Романа Кухарика, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_vl.

В понедельник, 5 октября, в морском порту бастующие докеры закидали касками, а затем и отпинали приехавших к ним руководителей FESCO, которые хотели представить нового генерального директора.

«Уходи», - именно такая фраза звучит из уст докеров.

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