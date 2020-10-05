«Уходи!»: бастующие российские докеры закидали нового директора касками 13 5.10.2020, 11:04

5,080

Сотрудники порта во Владивостоке отказываются принимать новое руководство.

Во Владивостоке на территории ВМТП сотрудники порта продолжают бастовать из-за назначения на должность генерального директора Романа Кухарика, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_vl.

В понедельник, 5 октября, в морском порту бастующие докеры закидали касками, а затем и отпинали приехавших к ним руководителей FESCO, которые хотели представить нового генерального директора.

«Уходи», - именно такая фраза звучит из уст докеров.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».