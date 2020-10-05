«Уходи!»: бастующие российские докеры закидали нового директора касками

«Уходи!»: бастующие российские докеры закидали нового директора касками13
- 5.10.2020, 11:04
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Сотрудники порта во Владивостоке отказываются принимать новое руководство.
Во Владивостоке на территории ВМТП сотрудники порта продолжают бастовать из-за назначения на должность генерального директора Романа Кухарика, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_vl.
В понедельник, 5 октября, в морском порту бастующие докеры закидали касками, а затем и отпинали приехавших к ним руководителей FESCO, которые хотели представить нового генерального директора.
«Уходи», - именно такая фраза звучит из уст докеров.