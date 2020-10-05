Минчанин о Нине Багинской: От этой отважной женщины веет добром и свободой 4 5.10.2020, 12:00

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73-летняя активистка вчера участвовала в Марше освобождения.

Читатель телеграм-канала «Баста» делится впечатлениями после встречи с легендарной активисткой Ниной Багинской:

«Я встретился с этой отважной женщиной! От нее веет добром и свободой. Она 30 лет протестует, но только сейчас её оценили. Только сейчас люди поняли, что эта хрупкая женщина несла добро в этот гадюшник. Это значит, что все 30 лет неимоверных усилий не прошли зря. Представьте её состояние! Так давайте не упустим этот героический подвиг бесстрашной женщины. Жыве вечна!»

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