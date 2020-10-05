Белорусский боксер поддержал митинги, а теперь провел бой года 2 5.10.2020, 12:14

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Иван Баранчик

7 нокдаунов и нокаут за 15 минут!

Белорус Иван Баранчик провел боксерский поединок в Лас-Вегасе, который уже называют лучшим как минимум в 2020-м. Сражение с Хосе Сепедой получилось максимально ярким – соперники 8 раз теряли равновесие меньше чем за 15 минут, пишет «Трибуна».

Баранчик довольно давно живет в США, а именно в Майами, но продолжает выступления под белорусским флагом. События последних месяцев в стране также не оставляли боксера равнодушным. «Жыве Беларусь! Белорусы это самые добрые, миролюбивые, понимающие и спокойные люди, которых вы можете встретить. Но они устали молчать! Они хотят быть услышанными! Белорусы, находящиеся в Беларуси сейчас, вы сделаете это! Вы сильные!!!», – написал Баранчик в Instagram еще 11 августа. А через неделю спортсмен выставил в аккаунт фото, где стоит с бело-красно-белым флагом с гербом «Пагоня» – похоже, с акции солидарности, одной из тех, что проходят по всему миру. «Я, как и весь мир, наблюдаю за новостями о том, что сейчас происходит в Беларуси. За всё время сотни тысяч митингующих не подожгли ни одной машины, не разбили ни одной витрины. Я знаю, что все выходят только с благими намерениями. Хочу сказать всем, кто этот пост увидит: «Белорусы, вы просто молодцы, сейчас вы, может, и не осознаете этого, но вы пишете новую страницу в истории независимой Беларуси. Не могу подобрать слов, насколько я горд за нашу нацию!!!» – подписал снимок Баранчик.

Вскоре после этого боец по прозвищу «Зверь» начал готовится к бою против Сепеды. Сражались противники за пояс WBC Silver – с условием, что победитель сразится за полноценное звание чемпиона WBC в первом полусреднем весе. До боя статистика боксеров была такой: Баранчик – 20 побед, 13 из них нокаутом, при одном поражении; Сепеда – 32 победы, 25 из которых нокаутом, и 2 поражения. Формально представитель США, Хосе вышел на бой с мексиканским флагом. В углу Баранчика каких-либо знамен замечено не было, но канаты не должны были дать забыть о Беларуси.

Уже в первом раунде стало понятно, что любители бокса оценят бой: у Баранчика прошло два удара с левой, после которых Сепеда терял равновесие, но тут же поднимался. В перерыве американец пришел в себя и во втором раунде ответил сопернику не только рассечением, но и еще одним нокдауном – падение Баранчик визуально переносил тяжелее. Сепеда пошел добивать – и нарвался на удар Баранчика с правой, снова упав! Но в третьем и четвертом раунде оказаться на настиле опять пришлось белорусу – так счет по нокдаунам стал 3:3.

Все решилось в концовке пятого раунда безумного боя. Сначала Баранчик снова достал лицо соперника правой пошатнув того, но уже через 22 секунды Сепеда поймал белоруса на встречном движении и сокрушил с левой – Баранчик упал, неестественно выгнув ногу, и встать уже не смог.

Все восемь сносящих с ног ударов поединка, который уже называют лучшим в 2020-м во всех боксерских организациях, в одном видео:

В целом за почти 15 минут были зафиксированы 140 ударов, из которых 127 были силовыми. Сам Боб Арум, известнейший и авторитетнейший промоутер в мире бокса, заявил: «Это один из лучших боев, которые я видел со времен боя Джоржд Форма – Рон Лайл». То сражение с большим количеством нокдаунов произошло, на секундочку, в 1976 году! «Мы оба поднимались, но кому-то пришлось бы остаться [внизу]. Я смог выиграть и сказал: «Спасибо за бой». Знал, что я крутой, но не понимал, насколько», – говорил после победы Сепеда. А вот Баранчик, очнувшись от нокаута, отправился прямиком в больницу. Благо ничего серьезного медики не выявили и уже отпустили белоруса.

«Все хорошо, нужно время, чтобы обдумать свои ошибки», – написал Иван в Instagram, где болельщики называют его «гладиатором» и благодарят за такой яркий бой, несмотря на поражение.

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