Глава Еврокомиссии ушла на самоизоляцию
- 5.10.2020, 12:21
- 1,931
Она участвовала в мероприятии, где присутствовал человек, зараженный коронавирусом.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ушла на самоизоляцию после контакта с человеком, больным COVID-19. Об этом фон дер Ляйен сообщила на странице в Twitter, пишет unian.net.
- Мне сообщили, что в минувший вторник я участвовала во встрече, где присутствовал человек, у которого вчера был положительный результат на COVID-19. Поэтому в соответствии с действующими правилами я изолируюсь до завтрашнего утра. В четверг у меня был отрицательный результат, а сегодня я снова сдала тест, - написала фон дер Ляйен.
Президент должна была посетить ежегодный саммит Украина-ЕС, который был запланирован на 6 октября в Брюсселе. Саммит должен был состояться 1 октября, но его перенесли из-за отсрочки встречи лидеров ЕС.