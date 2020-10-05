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Максим Кац: Это победа!

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  • 5.10.2020, 12:30
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Максим Кац: Это победа!
Максим Кац
Фото: Новая газета

Люди в Беларуси сегодня готовы выходить раз за разом, не ожидая какого-то нового повода.

Российский блогер Максим Кац проанализировал протестное движение в Беларуси и отметил, что 50 дней протестов стали победой над бездействием и страхом, пишет «Салiдарнасць».

— Пропагандисты и пессимисты могут говорить, что это поражение, все зря, протест слит, но на самом деле, 50 дней протеста — это победа. Да, пока не над диктатурой, которая строилась 26 лет. Но эта победа над апатией, над бездействием и над страхом.

50 дней протеста – это демонстрация его устойчивости. Сотни тысяч людей вышли на улицу не один раз на эмоциях по горячим следам после выборов. Люди в Беларуси сегодня готовы выходить раз за разом, не ожидая какого-то нового повода, лидера или чего- то еще, — отметил Максим Кац.

Он констатирует, что власть оказалась не способна победить протестную активность народа насилием.

— Когда все общество участвует в протестах, то задержания не способны их остановить. Наоборот, насилие силовиков только еще больше злит людей и они присоединяются к мирным митингам.

Чрезмерное неадекватное насилие не пугает, а только антагонизирует белорусов. В конечном счете такое насилие – дополнительно лишает власть легитимности, ведь Александр Лукашенко и выстроенная им система больше не способны обеспечить безопасность и порядок в Беларуси, — считает российский блогер.

Он рассказал, почему лицом белорусских протестов стали успешные представители «среднего класса».

— Успешные люди, которые смогли хорошо выстроить свою жизнь, хотят также выстроить страну. Сами протестующие прекрасно знают, их успехи – это их собственная заслуга, результат упорного труда. И теперь они также упорно выходят на протесты, чтобы хорошо было не только у них дома, но и в стране в целом, —отметил Максим Кац.

Он подчеркнул, что для сегодняшней Беларуси не возымела никакого эффекта попытка белорусских властей убрать лидеров

— Потому что у протестов попросту нет лидера. Люди выходят тогда, когда считают важным сами. Нет никого, кто мог бы приказать сегодня протестующим в Беларуси выйти или не выходить. Когда Светлану Тихановскую заставили перед отъездом записать обращение с призывом не выходить на улицы, это не повлияло ни на что.

Основа протеста – это стремление тысяч и тысяч белорусов к переменам и пропускные мощности изоляторов не могут это остановить. Как и репрессии от полутора тысяч омоновцев.

Ни задержаниями, ни выдворениями недовольных белорусский протест заглушить не получиться. И стратегически такой протест не может проиграть, — уверен блогер.

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