Выборы в США: Байден на 10% опережает Трампа за месяц до голосования 5 5.10.2020, 13:18

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Фото: REUTERS / Brian Snyder

Резльтаты социологического опроса.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден опережает своего соперника от республиканцев действующего главу государства Дональда Трампа на 10%.

Об этом свидетельствуют данные опроса Reuters/Poll Ipsos, сообщает "Европейская правда".

Среди тех взрослых, которые, как ожидается, будут голосовать на выборах 3 ноября, опрос показал, что 51% поддержат Байдена, а 41% заявили, что проголосуют за Трампа. Еще 4% выбрали другого кандидата, еще 4% заявили, что не определились с выбором.

Преимущество Байдена над Трампом в 10 пунктов это на 1-2 пункта выше, чем за последние несколько недель, хотя это увеличение все еще находится в пределах точности опроса - плюс-минус 5 процентных пунктов.

За месяц до выборов Байден сохранил раннее преимущество в общенациональном голосовании. Но для того, чтобы стать президентом, кандидат должен победить в достаточном количестве штатов, чтобы выиграть Коллегию выборщиков, а опросы в самых конкурентных штатах показывают, что Трамп почти так же популярен, как Байден.

Большинство американцев по-прежнему глубоко обеспокоены коронавирусом, и опрос показал, что 65%, в том числе 9 из 10 зарегистрированных демократов и 5 из 10 зарегистрированных республиканцев, согласны с тем, что "если бы президент Трамп отнесся к коронавирусу более серьезно, он, вероятно, не заразился бы".

Только 34% заявили, что они думают, что Трамп говорит им правду о коронавирусе, в то время как 55% заявили, что нет, а 11% не уверены.

Из опрошенных 57% американцев заявили, что они не одобряют реакцию Трампа на пандемию COVID-19 в целом, что примерно на 3 пункта выше, чем в опросе, проведенном в конце прошлой недели.

Американцы также, по всей видимости, в значительной степени поддерживают ограничение президентской гонки 2020 года, чтобы обеспечить всеобщую безопасность.

67% американцев хотят прекратить митинги с личным участием кандидатов, а 59% считают, что президентские дебаты следует отложить до тех пор, пока Трамп не выздоровеет от коронавируса.

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