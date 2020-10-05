На акции в Киеве белорусского посла призвали уйти с должности 1 5.10.2020, 13:23

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Фото: ukrinform

В столице Украины потребовали освободить белорусских политзаключенных.

Вчера в Киеве под зданием посольства Беларуси в Украине прошла акция, участники которой призвали белорусского посла Игоря Сокола уйти с должности.

Как передает корреспондент "Укринформа", участие в акции приняли несколько десятков человек.

По словам организаторов, недавно появились слухи, что Игорь Сокол сомневается в том, оставаться ли ему на своей должности, и они имеют целью продемонстрировать свою поддержку после и призывают его уйти в отставку. Организаторы отмечают, что оставаясь на посту и не выражая открыто свою позицию относительно событий в Беларуси, посол молча "поддерживает режим Лукашенко, который использует против своих граждан пытки и насилие".

Вместе с этим участники мероприятия выразили свою поддержку участникам протестов в Беларуси и выстуили против задержаний белорусских митингующих силовиками. Также они потребовали освобождения белорусских политзаключенных и проведения новых президентских выборов в Беларуси.

Акция началась на Майдане Независимости, после чего участники прошли маршем к зданию посольства.

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