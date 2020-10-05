Студенты МГЛУ вышли на акцию солидарности с Дмитрием Мазуро 2 5.10.2020, 13:29

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Каждый день!

Как сообщает Telegram-канал «Хартия-97», cтуденты Минского государственного лингвистического университета вышли на акцию солидарности с задержанным студентом БГУИР Дмитрием Мазуро. Студенты скандируют: «Каждый день!»

Напомним, сегодня прошел очередной суд над студентом БГУИР Дмитрием Мазуро. Его обвинили в «участии в несанкционированном массовом мероприятии» и приговорили к 15 суткам административного ареста, сообщает пресс-служба МВД.

25 сентября Дмитрий был задержан около БГУИР, а 28 получил 23 дня ареста.

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