Студенты МГЛУ вышли на акцию солидарности с Дмитрием Мазуро

Как сообщает Telegram-канал «Хартия-97», cтуденты Минского государственного лингвистического университета вышли на акцию солидарности с задержанным студентом БГУИР Дмитрием Мазуро. Студенты скандируют: «Каждый день!»
Напомним, сегодня прошел очередной суд над студентом БГУИР Дмитрием Мазуро. Его обвинили в «участии в несанкционированном массовом мероприятии» и приговорили к 15 суткам административного ареста, сообщает пресс-служба МВД.
25 сентября Дмитрий был задержан около БГУИР, а 28 получил 23 дня ареста.
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