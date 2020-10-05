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Глава района Витебска, который заставил учителей на выборах переписать протокол, ушел с должности

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  • 5.10.2020, 14:02
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Глава района Витебска, который заставил учителей на выборах переписать протокол, ушел с должности
Сергей Сташевский
Фото: Сергей Серебро / news.vitebsk.cc

Октябрьским районом Витебска Сташевский «руководил» почти 6 лет.

Чиновник Сергей Сташевский, который 9 августа заставил учителей на избирательном участке № 25 переписать протокол голосования в пользу Лукашенко, больше не является главой администрации Октябрьского района Витебска.

Из собственных источников tut.by. стало известно, что 1 октября Сергея Сташевского проводили с должности главы районной администрации. Где и кем он будет работать, пока неизвестно.

2 октября ФИО и фото Сташевского убрали из раздела «руководство» на сайте администрации Октябрьского района Витебска.

Напомним, после выборов в интернете появилась аудиозапись, на которой, бывший глава Октябрьского района Витебска Сергей Сташевский встречается с членами комиссии участка № 25 в СШ № 44 после подсчета голосов и заставляет их переписать протокол, чтобы у кандидата в президенты Светланы Тихановской осталось всего 20%, хотя именно она победила на этом участке.

17 августа, на встрече с делегацией горожан, мирно протестующих против итогов выборов, губернатор Николай Шерстнев заявил, что в отношении Сергея Сташевского проводится проверка. Он не уточнил, кто ее инициировал — областные власти или силовые структуры.

Закончилась ли эта проверка и чем — неизвестно. Полторы недели назад журналисты отправили на имя председателя облисполкома официальный запрос с просьбой сообщить о результатах проверки в отношении Сташевского. Ответа на него пока нет.

В августе-сентябре журналисты пытались дозвониться до Сергея Сташевского лично. Однако в приемной администрации района вначале говорили, что он находится в отпуске, потом — что его нет на рабочем месте.

Сергей Сташевский родился в 1975 году в городе Бельцы (Республика Молдова). Окончил БГУ по специальности «правоведение» и Академию управления по специальности «государственное и местное управление».

Карьеру начал в столице, в отделе соцобеспечения Ленинского района Минска, затем работал в разных должностях в Минтруда. С 2004 по 2007 годы — главный специалист аппарата совмина, позже — помощник заместителя премьер-министра.

В Витебск переехал 11 лет назад. Вначале был замом, а потом главой администрации местной СЭЗ.

Октябрьским районом Витебска Сташевский руководил почти 6 лет.

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