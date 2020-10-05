В Польше из-за коронавируса отменили церемонию присяги обновленным правительством
- 5.10.2020, 14:37
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Эпидемиологические службы начали проверку контактов заразившегося министра.
Церемонию присяги обновленным правительством Польши в президентском дворце отменили из-за коронавируса у одного из министров.
Об этом сообщает Сharter97.org со ссылкой на польские СМИ.
"В связи с болезнью Пшемыслава Чарнека проводится эпидемиологическое расследование; премьер-министр Матеуш Моравецкий обратился к президенту с просьбой изменить дату принятия присяги правительством", - сообщил пресс-секретарь правительства Петр Мюллер.
Коронавирусная инфекция у Пшемыслава Чарнека была обнаружена сегодня. Политик должен был сегодня быть назначен министром образования и науки.
Эпидемиологические службы начали проверку, чем в последние дни занимался Чарнек - с кем он встречался и с кем встречались эти люди.