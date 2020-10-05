«Никто не хочет идти на мое место, но я больше не хочу работать на государство» 7 5.10.2020, 14:46

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Виталий Красницкий

Фото: «Вечерний Бобруйск»

В середине августа Виталий Красницкий стал одним из создателей стачкома на «Белшине».

В середине августа бывший работник «Белшины» оператор ПТС Виталий Красницкий стал одним из создателей стачкома на предприятии.

— В стачком вступило около 10 человек. Мы составили наши требования, отнесли в профком — все сделали. 18 августа объявили забастовку. Но другие люди побоялись активно к нам присоединяться, — рассказывает tut.by Виталий.

Уже 27 августа его уволили, за несколько дней до этого заблокировав рабочий пропуск. Виталий говорит, что уволили его за прогул: «несколько человек подтвердили отсутствие на рабочем месте больше трех часов». Ранее и сам Виталий, и его руководство подробно рассказывали о своем видении той ситуации.

— В итоге на мое место никто не хочет идти. Это очень тяжелая работа, именно физически. Мне говорили: вернись к работе, все забудется. Но я больше не буду работать на государство, — поясняет свою позицию Виталий.

Еще через несколько дней, 30 августа, его задержали на митинге, куда он вышел с портретом Лукашенко, перетянутым черной лентой.

В общей сложности Виталий провел в ИВС 27 суток и должен заплатить 45 базовых величин штрафа (1215 рублей). Такое наказание он получил за четыре эпизода участия в митингах и две неявки по вызову.

— Вышел я 28 сентября в 12 часов дня. Сейчас прячусь, дома не появляюсь, потому что в прошлый раз меня забрали прямо от дома, — говорит Виталий. — Но в ИВС отношение ко мне было хорошим.

Работать на государственных предприятиях Виталий больше не хочет. Сейчас он планирует менять профессию.

— Мне очень помогают минские айтишники. Пока я сидел, мне оплатили коммуналку, чтобы у меня не забрали жилье, потому что я живу в общежитии, помогали финансово. Один парень-айтишник преподнес мне все специальности, я выбрал то, что немного умею, потому что еще в школе начинал этим заниматься — SQL, базы данных. Они готовы помочь с обучением, говорят, чтобы я переезжал в Минск, могут помочь с квартирой. Я им доверяю. Уезжать из Беларуси не планирую. Мне предлагали поехать в Киев, но я отказался, потому что от меня здесь будет больше пользы.

О ситуации на «Белшине» Виталий знает от своих бывших коллег. Говорит, что «дела никак, все боятся».

— Из активистов, которые входили в стачком, уволили пять человек. Один из них уехал в Чехию, остальные работают на частных предприятиях, — говорит Виталий.

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