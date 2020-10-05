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Белгидромет: Эта неделя будет теплой

  • 5.10.2020, 15:27
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Белгидромет: Эта неделя будет теплой

В некоторых районах днем до +21°С.

Не по сезону теплая погода установилась в нашей стране — вчера, 4 октября, среднесуточные температуры на 6−10°С превысили климатическую норму. Причиной тому стал теплый неустойчивый воздух с южных широт. Прошедшей ночью местами по стране прогремели грозы, которые в октябре довольно редкое явление, а тем более в ночные часы. Об этом и о том, какой будет погода на этой неделе, tut.by рассказали в Белгидромете Минприроды.

Во вторник, 6 октября, сохранится влияние теплых воздушных масс и малоподвижного атмосферного фронта. Ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, днем местами по востоку — сильные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер южный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +9…15°С, максимальная днем +15…20°С.

7 октября, в среду, ночью и утром в центральных и восточных районах Беларуси пройдут дожди, местами сильные дожди, кое-где возможны грозы. В дневные часы непогода покинет нашу территорию и кратковременные дожди ожидаются только местами. Ветер южный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +7…14°С, днем +14…21°С.

В четверг, 8 октября, погоду будет определять активная фронтальная система, смещающаяся с Украины на территорию Беларуси. Ожидается преобладание облачной погоды. На большей части территории страны пройдут дожди различной продолжительности и интенсивности. Днем в отдельных районах прогремят грозы и местами будут отмечаться сильные дожди. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +8…14°С, днем +12…19°С.

9 октября, в пятницу, облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории, днем по востоку страны пройдут кратковременные дожди. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем умеренный. Ночью и утром в отдельных районах туман. Температура воздуха минимальная ночью от +5°С по юго-западу до +13°С по востоку, максимальная днем +10…16°С.

В предстоящие выходные фронтальные разделы покинут нашу территорию, атмосферное давление подрастет, уменьшится количество облаков и существенных осадков не ожидается. Температура воздуха минимальная ночью +5…11°С, в отдельных районах при длительных прояснениях возможно понижение до +2…4°С, В середине дня воздух будет прогреваться до +12…18°С. Стихнет ветер, ночью и утром местами будут сгущаться туманы.

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