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После выборов в Кыргызстане тысячи протестующих вышли на улицы

  • 5.10.2020, 16:07
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После выборов в Кыргызстане тысячи протестующих вышли на улицы
фото: dpa

Оппозиция оспаривает результаты голосования.

В центре Бишкека в понедельник, 5 октября, проходит митинг против предварительных результатов выборов в парламент Кыргызстана, состоявшихся накануне. На демонстрацию вышли около тысячи представителей партий "Республика", "Ата-Мекен" ("Отечество"), "Бир Бол" и "Замандаш", передает информагентство "Интерфакс" слова представителя оппозиционной партии "Республика" Алтынай Омурбековой, пишет "Немецкая волна".

На центральную площадь Бишкека также вышли с протестом сторонники Социал-демократической партии Кыргызстана и партии "Мекенчил". По оценке ряда СМИ, общее число участников составило около трех тысяч. На своей странице в Facebook Омурбекова опубликовала видео с митинга и назвала минувшие выборы в парламент "самыми грязными".

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