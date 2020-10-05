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В мире более 35 миллионов человек заразились коронавирусом

  • 5.10.2020, 16:28
В мире более 35 миллионов человек заразились коронавирусом
Фото: Getty Images

В лидерах находятся США.

С начала пандемии COVID-19 в мире общее число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний достигло 1 млн 36 тыс. 111 человек, увеличившись за сутки на 4 тыс. 535 человек, сообщает сайт Сharter97.org со ссылкой на данные американского университета Джонса Хопкинса.

По данным университета, на утро понедельника число инфицированных в мире составило 35 млн 79 тыс. 971, излечились 24 млн 429 тыс.

В число стран с 4 млн и более зарегистрированными случаями коронавируса вошли США, Индия и Бразилия.

В Соединенных Штатах выявлен 7 млн 420 тыс. 971 заразившийся, скончались 209 тыс. 794 человека, вылечились более 2,9 млн.

На втором месте по числу заразившихся остается Индия, где зафиксировано 6 млн 623 тыс. 815 заболевших при 102 тыс.695 случаях летального исхода и более 5,5 млн поправившихся.

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