«Мы хотим, чтобы пенсионеры, которые сегодня вышли, знали, что мы ими очень гордимся!»11
- 5.10.2020, 17:11
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Вся Беларусь гордится такими людьми.
- Хотели бы поблагодарить сегодняшних пенсионеров, - пишут телеграм-каналу «Баста» читатели. - Смотреть на них сегодня было очень приятно!
Мы рада, что существуют настолько адекватные, приятные и сильные духом бабушки и дедушки! Мы хотим чтобы пенсионеры, которые сегодня вышли, знали, что мы ими очень гордимся! Вся Беларусь гордится такими людьми! Мы вместе и обязательно победим. Жыве Беларусь!