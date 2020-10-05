«Мы хотим, чтобы пенсионеры, которые сегодня вышли, знали, что мы ими очень гордимся!» 11 5.10.2020, 17:11

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фото: tut.by

Вся Беларусь гордится такими людьми.

- Хотели бы поблагодарить сегодняшних пенсионеров, - пишут телеграм-каналу «Баста» читатели. - Смотреть на них сегодня было очень приятно!

Мы рада, что существуют настолько адекватные, приятные и сильные духом бабушки и дедушки! Мы хотим чтобы пенсионеры, которые сегодня вышли, знали, что мы ими очень гордимся! Вся Беларусь гордится такими людьми! Мы вместе и обязательно победим. Жыве Беларусь!

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