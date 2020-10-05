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Австралия готовит лекарство против COVID-19 в форме спрея

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  • 5.10.2020, 17:24
  • 3,929
Австралия готовит лекарство против COVID-19 в форме спрея

Компания Ena Respiratory привлекла $8,24 миллиона на разработку спрея.

Австралийская биотехнологическая компания Ena Respiratory заявила: ее спрей для носа, который сейчас разрабатывается как средство укрепления иммунной системы человека для борьбы с простудой и гриппом, значительно снизил развитие коронавируса в животных моделях, пишет healthinfo.ua.

Исследование на хорьках показало, что продукт под названием INNA-051, который можно использовать в качестве дополнения к вакцинам, снижает концентрацию коронавируса на 96%. Компания Ena Respiratory, по словам ее представителей, будет готова испытать INNA-051 на людях менее чем через 4 месяца при условии успешных исследований токсичности и одобрения регулирующих органов.

Компания привлекла 8,24 миллиона долларов на разработку спрея. К инвесторам относятся венчурная компания Brandon Capital Ltd, федеральное правительство Австралии, пенсионные фонды и биотехнологический гигант CSL Ltd (AX:CSL).

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