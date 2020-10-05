Белорусский рубль начал неделю с падения 3 5.10.2020, 17:55

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Валюты пошли в рост.

5 октября 2020 года на торгах БВФБ были установлены следующие официальные курсы иностранных валют: курс доллара – 2.6188, курс евро – 3.0762, курс российского рубля (100 RUB) составил 3.3493, пишет myfin.by.

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились ростом на 0.0038 рубля до 2.6188, что составило 0.15%.

Средневзвешенный курс евро увеличился по отношению к рублю на 0.0081 (0.26%), на 5 октября 2020 курс составил 3.0762. По итогам месяца евро уменьшился на 0.0449 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ростом на 0.0014 рублей (0.04%). За месяц средневзвешенный курс рубля уменьшился всего на 0.1604 рублей.

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.565 – 2.618 рублей, курс продажи доллара 2.623 – 2.66. Евро можно было продать в диапазоне 3. – 3.072 рублей, купить – 3.078 – 3.11.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

USD/RUB=78.6 (стоимость 1 доллара равна 78.6 российских рублей),

EUR/USD=1.176 (1 евро стоит 1.176 доллар),

EUR/RUB=92.26 (92.26 рубля составляет стоимость 1 евро).

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