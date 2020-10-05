закрыть
5 октября 2020, понедельник, 20:51
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусский рубль начал неделю с падения

3
  • 5.10.2020, 17:55
  • 4,883
Белорусский рубль начал неделю с падения

Валюты пошли в рост.

5 октября 2020 года на торгах БВФБ были установлены следующие официальные курсы иностранных валют: курс доллара – 2.6188, курс евро – 3.0762, курс российского рубля (100 RUB) составил 3.3493, пишет myfin.by.

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились ростом на 0.0038 рубля до 2.6188, что составило 0.15%.

Средневзвешенный курс евро увеличился по отношению к рублю на 0.0081 (0.26%), на 5 октября 2020 курс составил 3.0762. По итогам месяца евро уменьшился на 0.0449 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ростом на 0.0014 рублей (0.04%). За месяц средневзвешенный курс рубля уменьшился всего на 0.1604 рублей.

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.565 – 2.618 рублей, курс продажи доллара 2.623 – 2.66. Евро можно было продать в диапазоне 3. – 3.072 рублей, купить – 3.078 – 3.11.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

USD/RUB=78.6 (стоимость 1 доллара равна 78.6 российских рублей),

EUR/USD=1.176 (1 евро стоит 1.176 доллар),

EUR/RUB=92.26 (92.26 рубля составляет стоимость 1 евро).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Протесты лидеров
Протесты лидеров Андрей Санников
Против усатого маразматика восстала вся страна
Против усатого маразматика восстала вся страна Максим Винярский
Белорусы добились многого
Белорусы добились многого Лилия Шевцова
Микросанкции для макронегодяев
Микросанкции для макронегодяев Ирина Халип