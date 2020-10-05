В Волковыске в воскресенье людей задерживали после молитвы в храме

В Волковыске в воскресенье людей задерживали после молитвы в храме13
- 5.10.2020, 17:59
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На молебен за Беларусь пришли около 150 человек.
В минувшее воскресенье, 4 октября, в Волковыске люди впервые не вышли на воскресный протест — а пошли днем в один из православных храмов помолиться за Беларусь. На молебен пришли около 150 человек. А после его окончания людей задерживали и увозили в РОВД «на беседу», сообщает портал hrodna.life. О задержаниях после службы также сообщали читатели tut.by.
Раньше молебен проходил в 17.00, рассказал волковысский священник Александр Богдан. Однако в минувшее воскресенье служба прошла раньше — в обеденное время. Это сделали по просьбе верующих. Отец Александр перенаправил предложение прихожан к благочинному [помощнику епископа в церковном округе в составе епархии] Волковыска иерею Александру Юзве. Тот согласился — и сам отслужил молебен.
Прийти мог любой желающий, однако при условии, что в храме не будет символики и плакатов.
На службу в храм Святых Равноапостольных Мефодия и Кирилла в частном секторе собрались около 150 человек.
— На молебен вечером обычно приходят 10−15 человек. Верующие в основном идут утром на литургию, — рассказывает Александр Богдан.
После службы на улице начались задержания: людей увозили в РОВД, опрашивали, через пару часов отпускали без составления протокола. Несколько человек отвезли в милицию еще до службы. Всего было задержано около 15 местных.
Дневной молебен за Беларусь планируется и в следующее воскресенье.
— Не знаю, правда, как люди воспримут инцидент с задержаниями, но многие побоятся, — сказал Александр Богдан.
Горожане рассказывали, что в Волковыске воскресные задержания связывают с происшествием ночью 2 октября.