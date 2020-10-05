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В Волковыске в воскресенье людей задерживали после молитвы в храме

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  • 5.10.2020, 17:59
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В Волковыске в воскресенье людей задерживали после молитвы в храме
Протесты в Волковыске в августе этого года
иллюстрационное Фото: volkovysk.by

На молебен за Беларусь пришли около 150 человек.

В минувшее воскресенье, 4 октября, в Волковыске люди впервые не вышли на воскресный протест — а пошли днем в один из православных храмов помолиться за Беларусь. На молебен пришли около 150 человек. А после его окончания людей задерживали и увозили в РОВД «на беседу», сообщает портал hrodna.life. О задержаниях после службы также сообщали читатели tut.by.

Раньше молебен проходил в 17.00, рассказал волковысский священник Александр Богдан. Однако в минувшее воскресенье служба прошла раньше — в обеденное время. Это сделали по просьбе верующих. Отец Александр перенаправил предложение прихожан к благочинному [помощнику епископа в церковном округе в составе епархии] Волковыска иерею Александру Юзве. Тот согласился — и сам отслужил молебен.

Прийти мог любой желающий, однако при условии, что в храме не будет символики и плакатов.

На службу в храм Святых Равноапостольных Мефодия и Кирилла в частном секторе собрались около 150 человек.

— На молебен вечером обычно приходят 10−15 человек. Верующие в основном идут утром на литургию, — рассказывает Александр Богдан.

После службы на улице начались задержания: людей увозили в РОВД, опрашивали, через пару часов отпускали без составления протокола. Несколько человек отвезли в милицию еще до службы. Всего было задержано около 15 местных.

Дневной молебен за Беларусь планируется и в следующее воскресенье.

— Не знаю, правда, как люди воспримут инцидент с задержаниями, но многие побоятся, — сказал Александр Богдан.

Горожане рассказывали, что в Волковыске воскресные задержания связывают с происшествием ночью 2 октября.

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