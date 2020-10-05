В США рассекретили разговор Путина с Клинтоном после гибели «Курска» 14 5.10.2020, 18:24

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фото: epa

Клинтон выражает соболезнования, Путин говорит о своем рейтинге.

На сайте цифровой библиотеки 42-го президента США Билла Клинтона были опубликованы стенограммы его телефонных и личных бесед с президентом РФ Владимиром Путиным. Они были обнародованы еще 29 августа 2019 года, на них обратило внимание российское издание "Медуза".

Были опубликованы стенограммы периода 1999–2001 годов, большинство из них в свое время имели гриф "секретно". Он был снят с таких документов в июле 2019 года, поэтому через месяц документы появились на сайте цифровой библиотеки.

Одну из встреч Клинтон и Путин начали с обсуждения последствий гибели подлодки "Курск". Они встретились 6 сентября 2000 года в Нью-Йорке.

"Сожалею обо всем, через что вам пришлось пройти из-за гибели "Курска". Когда происходит что-то такое, люди по всему миру представляют себя на месте жертв и их близких, но я представлял себя и на вашем месте. Вам, наверное, пришлось столкнуться со множеством критики. Это всегда случается", – сказал Клинтон.

В ответ Путин подчеркнул, что "оказался в ловушке между плохими и худшими вариантами".

"Мне говорили, что, если бы я сразу спустил туда маленькую подводную лодку и хотя бы попытался спасти парней, мои рейтинги выросли бы. Нельзя позволять делать что-то подобное ради пиара. Нужно отдавать приоритет реальному спасению людей. Я ценю вашу искреннюю поддержку. Как ни странно, последующие опросы показали, что этот инцидент не повлиял на мое положение. Но я очень боюсь, что нечто подобное может повториться", – отметил российский президент.

Он сказал, что в Кремле "чувствовали себя бессильными". По его словам, экипаж "Курска" погиб в течение 60 или 90 секунд.

"Мы не могли рассказать родственникам, но в корпусе была дыра размером около двух метров, через которую затопило первые три отсека подлодки. Я даже не знаю, как мы можем вытащить тела. В этих водах много трески – плоти на костях может не остаться. Мы пытались спустить на тормозах всю эту шумиху, но некоторые люди странные и они просто продолжали ее подпитывать. Это просто факт жизни", – добавил Путин.

Скриншот: meduza.io

"Курск" затонул 12 августа 2000 года во время учений Северного флота в Баренцевом море. На борту подлодки находилось 118 членов экипажа, все они погибли. По официальной версии, гибель "Курска" произошла вследствие взрыва в переднем оружейном отсеке.

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