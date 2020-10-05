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«Сыну шесть лет, он знает все лозунги и все понимает»

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  • 5.10.2020, 19:17
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«Сыну шесть лет, он знает все лозунги и все понимает»

Белорусы выходят на протесты целыми семьями.

Читательница Telegram-канала «Баста!» поделилась впечатлениями от воскресного Марша освобождения.

«Традиционно в воскресенье мы гуляем. Гуляем вместе с тысячами минчан, знакомимся, улыбаемся и верим в Победу.

В это воскресенье взяли с собой и сына, ему 6 лет. Впечатлений у него конечно много, он все понимает, знает все лозунги и поэтому кричал, надрывая голос. А сегодня он нарисовал вот такой рисунок...

Может все те, кто боится, кто устал выходить по воскресеньям, кто потерял веру в победу, посмотрят, улыбнутся и в воскресенье будут стоять плечом к плечу с тысячами смелых, свободных, красивых белорусов», — рассказала читательница Telegram-канала.

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