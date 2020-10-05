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Марс максимально за 15 лет приблизится к Земле

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  • 5.10.2020, 19:33
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Марс максимально за 15 лет приблизится к Земле
Фото: Decoret

Жители Земли смогут увидеть Красную планету без помощи дополнительных устройств.

Во вторник, 6 октября, Марс максимально приблизится к Земле. Об этом сообщает ScienceAlert.

Красная планета окажется на всего в 62,1 миллиона километрах от Земли. Это расстояние станет самым малым между космическими объектами на ближайшие 15 лет. Затем все это время Марс будет отдаляться от земли.

Астрономы отметили, что в этот период Марс можно будет увидеть собственными глазами без телескопа. Он будет виден как яркая красноватая звезда. Кроме Красной планеты также можно будет наблюдать на небосводе Юпитер и Сатурн.

На самое близкое расстояние марс приближался к Земле в 2003 году. Тогда расстояние между планетами сократилось до 55,7 миллиона километров.

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