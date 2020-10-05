Крах путинской Realpolitik Александр Гольц

5.10.2020, 20:06

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Москва явно не готова действовать столь откровенно империалистическими методами.

«Вторая карабахская война» между Арменией и Азербайджаном принимает, кажется, затяжной характер. Блицкриг, который планировали в Баку и Анкаре (именно об этом свидетельствуют заявления азербайджанских и турецких руководителей о необходимости «окончательного решения» карабахской проблемы), явно не удается.

Боевые действия ведутся в районе линии разделения и, насколько можно понять, сводятся в основном к массированным артиллерийским обстрелам и попыткам единичных ударов сухопутных подразделений с целью улучшить свое тактическое положение. Как не без иронии заметил один из российских военных обозревателей, идет битва за «избушку лесника». В то же время происходящее уже совершенно не походит на те стычки, к которым мировое сообщество более-менее привыкло за четверть века, прошедших после подписания соглашения о перемирии.

Тогда, в 1994 году, Россия сыграла главную роль в попытках склонить воюющие стороны к прекращению огня. Сегодня же широкомасштабная и длительная война в Закавказье — а дело, похоже, идет именно к этому — грозит обернуться полным крахом путинской Realpolitik в регионе.

Последние лет двадцать Москва всерьез даже не пыталась подвигнуть Баку и Ереван к разрешению конфликта. В Кремле, видимо, исходили из того, что для России в целом неплохо, если Армения и Азербайджан придерживаются взаимонеприемлемых подходов. С точки зрения московских стратегов, это делало Россию главным «решалой» в регионе. Армения, рассчитывая на защиту в случае широкомасштабного конфликта, стала членом Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ), созданного под эгидой Москвы, и предоставила России военную базу в Гюмри. Взамен Ереван получил обязательство Кремля обеспечивать безопасность Армении по периметру ее границ (с точки зрения международного права Нагорный Карабах является территорией Азербайджана). В то же время Москва имеет чрезвычайно выгодные экономические связи с Баку и контракты на продажу вооружений, превышавшие на пике сумму в миллиард долларов (Армения, как союзник, получает не слишком новые вооружения в счет российских кредитов на суммы раз в десять меньшие). До поры до времени казалось, что Кремлю удается проводить в Закавказье политику, подобную той, что осуществляла Британия в Индии в XVIII-XIX веках, вооружая противостоявшие друг другу княжества. Официальное объяснение заключалось в том, что таким образом поддерживается, мол, баланс сил и это не позволит сторонам начать новую большую войну.

Этот циничный подход работал до тех пор, пока никто не оспаривал роль России как единственного внешнего игрока в регионе. США и европейские государства явно желали держаться как можно дальше от проблем Закавказья. Но все мгновенно изменилось, когда турецкий лидер Эрдоган прямо и недвусмысленно заявил о намерении Турции стать ведущей силой на Южном Кавказе. Политика «две страны — один народ», ранее только декларируемая Анкарой в отношении Баку, получила вполне ясное военно-политическое содержание. Мевлют Чавушоглу, министр иностранных дел Турции, заявил, что мир на Кавказе установится только после того, как Армения «освободит все оккупированные земли Азербайджана». Азербайджану прямо обещана военная поддержка, и она, похоже, уже предоставляется. Можно еще сомневаться в том, был ли армянский самолет сбит турецким над территорией Армении, но то, что в небе Карабаха практически постоянно находятся произведенные в Турции беспилотники — факт.

Все больше мировых СМИ (в частности Reuters и Guardian) подтверждают то, что Анкара перебросила из Сирии протурецких боевиков для участия в карабахском конфликте. Эрдоган же предельно хамским образом ответил на увещевания Минской группы ОБСЕ (сопредседателями которой являются Россия, США и Франция): «За 30 лет они не смогли решить этот вопрос. И сделали все, чтобы он не решился. Сейчас они нас учат, а иногда и угрожают. Они спрашивают: есть ли там (в Карабахе — прим.) турецкие военные? Поставляет ли Турция оружие? Те, кто это спрашивает, сами на север Сирии тысячи грузовиков оружия отправили».

Москва же явно не готова действовать столь откровенно империалистическими методами. Не потому, что считает их аморальными. У нее просто нет ни внятно сформулированной политики, ни конкретных сил. На российской базе в Армении — два батальона сухопутных войск, полтора десятка истребителей и несколько комплексов ПВО (плюс 4,5 тысяч размещенных в этой стране российских пограничников). Этого, конечно, недостаточно для того, чтобы обеспечить оборону Армении, вблизи границ которой находится полноценный корпус турецкой армии. Но достаточно, чтобы обеспечить высадку десантников и развертывание авиации — так, как это только что было продемонстрировано в ходе стратегических учений «Кавказ-2020». Однако такая операция будет означать уже не армяно-азербайджанскую, а российско-турецкую войну.

События вокруг Сирии показали, что метод Эрдогана заключается в том, чтобы довести противоречия с Россией до прямого военного противостояния, а потом снять их в результате переговоров с Путиным. Такой подход, замечу, полностью отвечает и мировоззрению главного российского начальника. Однако на сей раз не просматривается никаких точек для компромисса. К тому же Армения и Азербайджан — суверенные государства, а не режим Асада и его противники. Заставить их выполнять чужую волю может быть непросто…

Александр Гольц, «Ежедневный журнал»

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