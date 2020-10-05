Десять трогательных месседжей Марша пенсионеров 5.10.2020, 20:26

1,779

фото: tut.by

В Минске люди преклонного возраста прошлись колонной от Дома правительства до площади Якуба Коласа.

Белорусы растроганы акцией протеста пожилых людей, которая состоялась в понедельник во второй половине дня, пишет «Салiдарнасць».

Мужчины и женщины преклонного возраста прошлись колонной от Дома правительства вдоль проспекта Независимости до площади Якуба Коласа. В соцсетях пишут: «Марш пенсионеров – это так трогательно, что сложно сдержать слезы. Спасибо!», «На гэта можна глядзець бясконца!».

Мы же собрали десятку посланий, написанных демонстрантами – незатейливо и без креатива, но бьющих в самое сердце благодарных детей и внуков.

«Пенсионеры – за перемены».

«Мы не смогли раньше – поможем сейчас».

«Бог взыщет за кровь пролитую невинно. Он судья праведный».

«Пенсионеры против всякого беззакония, насилия и лжи».

«Я – пенсионерка. Я – наблюдатель на выборах с 2010 года. Я – свидетель фальсификаций».

«Пенсiянеры Беларусi – яднайцеся!»

«Мы за мир. Жыве Беларусь! Нет садизму».

«Нет геноциду белорусского народа».

«Мария в тюрьме играет на флейте – на собственном позвоночнике. Мы слышим! А вы?»

«Пакуль нявiнныя за кратамi – мы не спынiмся».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».