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Адвокат Виталия Шклярова сообщил о резком ухудшении его здоровья

  • 5.10.2020, 20:51
Адвокат Виталия Шклярова сообщил о резком ухудшении его здоровья
Виталий Шкляров
Фото: Ярослав Радионов / Апостроф

У политзаключенного посткоронавирусный синдром.

Адвокат задержанного 29 июля политтехнолога Виталия Шклярова Антон Гашинский сообщил о резком ухудшении состояния здоровья своего подзащитного после перенесенного им в СИЗО коронавируса, пишет tut.by.

— Лечение ему никто не проводил. Фактически перенес заболевание без единой таблетки. После болезни он очень сильно похудел. А в пятницу стало известно, что у него посткоронавирусный синдром: начались проблемы с сердцем, аритмия (сбой сердечного ритма), сильные боли в груди, бессонница. Сегодня при посещении СИЗО адвокатом его не вывели. Завтра буду пробовать его утром посетить. Не знаю, будет ли он живой, — говорит Гашинский.

Ранее сообщалось, что в сентябре у задержанного несколько дней держалась высокая температура. Гашинский сообщил, тест Шклярова на COVID-19 показал наличие антител, так что вероятно, что он в начале сентября переболел коронавирусом. При этом ни его, ни сокамерников не изолировали, говорит адвокат.

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