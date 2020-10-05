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Агентство Standard & Poor's подтвердило кредитные рейтинги Беларуси с негативным прогнозом

  • 5.10.2020, 21:06
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Агентство Standard & Poor's подтвердило кредитные рейтинги Беларуси с негативным прогнозом
ФОТО: ДМИТРИЙ ЛАСЬКО/KP.BY

Спад ВВП может еще более углубиться.

Рейтинговое агентство S&P Global Ratings (Standard & Poor's) подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Беларуси по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне «B» с негативным прогнозом, сообщают агентство и пресс-служба Минфина Беларуси, пишет naviny.by.

Рейтинги Беларуси поддерживаются улучшенной в последние годы макроэкономической политикой, о чем свидетельствуют приверженность режиму плавающего обменного курса, более жесткая фискальная политика и близкая к целевому уровню инфляция, приводит Минфин позицию аналитиков агентства.

«Сохранение негативного прогноза отражает риски для стабильности финансовой системы, учитывая недавний частичный отток депозитов и повышенный спрос на иностранную валюту», — говорится в сообщении Минфина.

По мнению аналитиков рейтингового агентства, санкции, объявленные ЕС, неустойчивые настроения в отношении развивающихся рынков и сравнительно слабые экономические показатели, в том числе из-за пандемии COVID-19, отразятся на доступе Беларуси к иностранным рынкам капитала в ближайшие месяцы.

Ассоциированный директор S&P Global Ratings (Standard & Poor`s) Максим Рыбников ранее в комментарии БелаПАН отметил, что политические события усиливают экономические риски в Беларуси и могут привести к тому, что спад ВВП углубится.

«Учитывая хрупкое доверие инвесторов к развивающимся странам в этом году на фоне пандемии коронавируса, результатом может стать ограничение доступа Беларуси на международные финансовые рынки», — сказал Рыбников. На фоне рецессии, заявил он, прогнозируется ухудшение ситуации с госфинансами.

«Мы ожидаем заметного ухудшения бюджетных показателей Беларуси в этом году. На консолидированной основе профицит государственного бюджета составил 2,5% ВВП в 2019 году, но в 2020-м мы прогнозируем уже дефицит в объеме 2,5% ВВП. Обусловлен дефицит будет как ростом расходов, так и падением доходов», — подчеркнул Рыбников.

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