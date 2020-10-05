На саммите Украина-ЕС обсудят ситуацию в Беларуси 5.10.2020, 21:17

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Фото: Getty Images

Саммит состоится 6 октября.

Политический кризис в Беларуси будет на повестке дня саммита Украина-ЕС, который состоится 6 октября в Брюсселе.

Об этом рассказал источник в институтах ЕС накануне саммита, сообщает корреспондент "Европейской правды".

По его словам, с президентом Украины Владимиром Зеленским руководство Евросоюза обсудит состояние дел в Беларуси.

Также они обсудят ситуацию в Нагорном Карабахе, добавил представитель Евросоюза.

Он также рассказал, что ЕС пока не считает нужным обвинять украинское руководство в "регрессе" в вопросе борьбы с коррупцией.

Как известно, саммит Украина-ЕС должен состояться 1 октября, но его перенесли из-за отсрочки встречи лидеров ЕС.

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