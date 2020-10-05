закрыть
6 октября 2020, вторник, 0:30
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

На саммите Украина-ЕС обсудят ситуацию в Беларуси

  • 5.10.2020, 21:17
  • 2,244
На саммите Украина-ЕС обсудят ситуацию в Беларуси
Фото: Getty Images

Саммит состоится 6 октября.

Политический кризис в Беларуси будет на повестке дня саммита Украина-ЕС, который состоится 6 октября в Брюсселе.

Об этом рассказал источник в институтах ЕС накануне саммита, сообщает корреспондент "Европейской правды".

По его словам, с президентом Украины Владимиром Зеленским руководство Евросоюза обсудит состояние дел в Беларуси.

Также они обсудят ситуацию в Нагорном Карабахе, добавил представитель Евросоюза.

Он также рассказал, что ЕС пока не считает нужным обвинять украинское руководство в "регрессе" в вопросе борьбы с коррупцией.

Как известно, саммит Украина-ЕС должен состояться 1 октября, но его перенесли из-за отсрочки встречи лидеров ЕС.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Протесты лидеров
Протесты лидеров Андрей Санников
Против усатого маразматика восстала вся страна
Против усатого маразматика восстала вся страна Максим Винярский
Белорусы добились многого
Белорусы добились многого Лилия Шевцова
Микросанкции для макронегодяев
Микросанкции для макронегодяев Ирина Халип