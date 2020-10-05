Президент Кыргызстана созывает встречу лидеров партий на фоне протестов 2 5.10.2020, 21:33

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Протестующие требуют отменить итоги выборов и провести повторное голосование.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков созывает на встречу лидеров всех партий, участвовавших в парламентских выборах, сообщается на сайте главы государства.

Встреча состоится 6 октября, на нее приглашены лидеры 16 партий, указано в сообщении.

5 октября на площади Ала-Тоо в кыргызской столице собрались сторонники партий, не прошедших в парламент. Протестующие требуют отменить итоги выборов и провести повторное голосование.

Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка достигла 56,5%. По предварительным итогам, в законодательный орган якобы прошли четыре партии: «Биримдик» («Единство», проправительственная партия), «Мекеним Кыргызстан» («Родной Кыргызстан», проправительственная партия), «Кыргызстан»(центристская партия) и «Бутун Кыргызстан» («Единый Кыргызстан», центристская партия).

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