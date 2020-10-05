В Нагорном Карабахе заявили о пойманных в ловушку силах Азербайджана 5.10.2020, 21:50

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Об этом заявил пресс-секретарь главы непризнанной республики.

Силы Нагорного Карабаха смогли поймать в ловушку подразделение вооруженных сил Азербайджана и уничтожить их большую часть, заявил пресс-секретарь главы непризнанной республики Ваграм Погосян.

По его словам, нагорнокарабахские военные использовали «тактические трюки» на одном из самых сложных направлений ведения боев и изобразили отступление.

«Враг, пытающийся быстро занять позиции армянских сил, оказался в ловушке. Тогда большая часть азербайджанского подразделения была уничтожена. Оставив на поле боя более 200 убитых солдат, враг обратился в бегство», — написал Погосян.

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