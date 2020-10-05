Трамп заявил, что сегодня его выпишут из больницы 5 5.10.2020, 22:21

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Президент США 2 октября сообщил, что у него и первой леди подтвержден COVID-19.

Президент США Дональд Трамп, который ранее сообщил о своем инфицирование коронавирусной инфекцией COVID-19 заявил, что 5 октября его выпишут из больницы. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Я выпишусь из медицинского центра Уолтера Рида сегодня в 18.30 (1.30 по Минску). Чувствую себя действительно хорошо! Не бойтесь COVID-19. Не позволяйте ему доминировать над вашей жизнью. При администрации мы разработали действительно отличные лекарства. Я чувствую себя лучше, чем 20 лет назад", – заявил он.

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020

Трамп 2 октября сообщил, что у него и первой леди подтвержден COVID-19. Перед этим коронавирус выявили у советницы президента Хоуп Хикс. Президент планировал оставаться в Белом доме во время лечения, но к вечеру его госпитализировали.

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