МОК отреагирует, если режим Лукашенко отстранит белорусских спортсменов от сборной за «политику» 1 5.10.2020, 22:38

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Международный олимпийский комитет уже связывался с НОК Беларуси.

В Международном олимпийском комитете обещают отреагировать на ситуацию, если в Беларуси спортсменов за их политические соображения отстранят от олимпийской сборной.

Как сообщает радиостанция "Немецкая волна", в МОК говорят, что обращений от спортсменов пока не было. Тем не менее Международный олимпийский комитет уже связывался с Национальным олимпийским комитетом Беларуси, "чтобы получить объяснения". А если из Беларуси будут "сигналы", эти случаи рассмотрят.

Это своеобразное предупреждение спортивным властям в Беларуси. Как известно, сотни спортсменов выступили против насилия силовиков, за новые выборы, потребовали освобождения политзаключенных. Немало их участвовало в уличных акциях протеста. В результате у ряда спортсменов начали возникать проблемы, а баскетболистка Елена Левченко попала за решетку.

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