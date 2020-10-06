В Кыргызстане объявили об аннулировании итогов парламентских выборов 6 6.10.2020, 8:10

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Фото: RFE/RL

Об этом сообщил новый генеральный прокурор страны.

Кандидат в депутаты кыргызского парламента от партии "Бутун Кыргызстан" Омурбек Суваналиев заявил, что в связи с последними событиями в стране будет координировать силовые структуры Кыргызстана.

В интервью "Радио Азаттык" он подтвердил, что вновь заступил на должность заместителя секретаря Совета безопасности КР и уже начал предпринимать меры по контролю общественной безопасности и порядка. Суваналиев назначил временного коменданта Бишкека – им стал бывший замминистра внутренних дел Курсан Асанов.

Бывший министр юстиции Кыргызстана и кандидат в депутаты от партии "Бир Бол" Алмамбет Шыкмаматов занял должность исполняющего обязанности генерального прокурора – он сообщил об этом сам.

Шыкмаматов объявил, что итоги парламентских выборов аннулированы, но дата нового голосования пока не назначена.

Кроме того, по его словам, вынесены санкции на арест Райымбека Матраимова, Искендера Матраимова, Тилека Матраимова – членов влиятельного клана, созданного бывшим замглавы таможенной службы Кыргызстана.

Шыкмаматов также обещал арестовать всех причастных к масштабным фальсификациям в ходе парламентских выборов.

Протесты в Кыргызстане начались в понедельник, 5 октября, после оглашения предварительных итогов парламентских выборов, в которых большинство голосов получили провластные партии. Ряд известных оппозиционных партий заявили о грубых нарушениях в ходе выборов, в том числе о массовом подкупе голосов избирателей и использовании административного ресурса.

Вечером 5 октября для разгона митингующих от Белого дома, где расположены парламент и администрация президента Кыргызстана, десятки силовиков применили слезоточивый газ, резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы. Как сообщает корреспондент Настоящего Времени, также использовалась спецтехника и собаки.

Позже митингующие все же ворвались в Белый дом и разгромили в том числе кабинет президента Сооронбая Жээнбекова (его в это время там не было). После этого часть протестующих направилась к зданию СИЗО Госкомитета Нацбезопасности и освободила из-под стражи бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, осужденного на 11 лет и два месяца по делу о незаконном освобождении криминального авторитета (сам Атамбаев считает свою вину недоказанной).

Общественный телеканал КТРК тоже перешел под контроль участников протестов. В эфире они просили не устраивать мародерства в Бишкеке.

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