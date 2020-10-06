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У коронавируса выявили неожиданное полезное свойство

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  • 6.10.2020, 8:20
  • 8,347
У коронавируса выявили неожиданное полезное свойство

Это объясняет, почему некоторые зараженные не испытывают симптомов.

Ученые Университета Аризоны выявили, что вирус SARS-CoV-2 способен облегчать боль. Это объясняет, почему некоторые зараженные не испытывают серьезных симптомов, но при этом способны распространять патоген. О неожиданном свойстве вируса, которое может быть полезным для анестезии, сообщается в статье, опубликованной в журнале Pain (перевод - lenta.ru).

Исследователи полагают, что эффект обезболивания происходит из-за S-белка, который обеспечивает проникновение коронавируса в клетки человека. Данное соединение также подавляет передачу сигналов, связанных с формированием болевых ощущений. Это происходит из-за того, что S-белок связывается не только с рецептором АСЕ2, но и с нейропилином-1, мембранным белком в нейронах.

С нейропилином-1 также связывается фактор роста эндотелия сосудов А (VEGF-A), который играет важную роль в развитии кровеносных сосудов, а также связан с такими заболеваниями, как рак и ревматоидный артрит. В этом случае возникает гипервозбудимость нейронов, приводящая к боли. Связывание с S-белком приводит к подобному эффекту.

В будущих исследованиях ученые планируют изучить, как можно использовать нейропилин-1 для обезболивания с помощью неопиоидных препаратов.

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