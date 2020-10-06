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«Однажды ее биографию экранизируют»: Купаловцы поддержали Елену Левченко

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  • 6.10.2020, 9:58
  • 3,021
«Однажды ее биографию экранизируют»: Купаловцы поддержали Елену Левченко
Елена Левченко

Обычная девочка из Гомеля стала символом белорусской революции.

Купаловцы поддержали белорусскую баскетболистку Елену Левченко, которую осудили на 15 суток ареста. Об этом они написали в своем Instagram.

— Сегодня не будет стихов… Потому что белоруска Елена Левченко сама и есть стихи.

А однажды ее биографию экранизируют. И это будет кино о силе, отваге и об упорстве. Обычная девочка из Гомеля. Знаете, таких на планете миллионы. Не любила школу. Каждое 1 сентября приходила на линейку, чтобы с ужасом обнаружить, что за лето стала еще выше одноклассников. Это драма — ну потому что не дружат с дылдами, не приглашают их на медляки и не берут в космонавты.

Потом много лет спустя в интервью Левченко скажет, что спортивный зал был тем единственным местом, где она чувствовала себя нужной. Только на уроках физкультуры ее «такую» вдруг все хотели к себе в команду. Так что вопрос для нее маленькой состоял только в том, как распорядиться детским отчаянием.

И Лена просто поверила в этот свой баскетбол: в 17 лет уехала туда, где даже самые оторванные от земли мечты сбываются. А у нее была именно такая мечта: выступать в WNBA — самой сильной Лиге мира. Это вам не первенство деревни! И она выиграла Восточную конференцию и сыграла в финале!

Еще Лена становилась лучшей центровой чемпионата мира, побеждала в чемпионатах Литвы, Польши, России. Дважды представляла Беларусь на Олимпийских играх. Но это всегда было вопреки. Никакой истории о Золушке. Ни намека на волшебство. Травмы, переломы, операции. Прогнозы врачей как заклинания: «К сожалению, ты никогда больше не сможешь играть. Смирись!» Вот ее путь.

Она говорит, чтобы выигрывать, нужно просто работать больше остальных. Приходить раньше всех на тренировку. Уходить последней из зала. Отрабатывать броски снова и снова. Никакой к себе жалости. Никаких выходных. Стиль Левченко — идти до конца, если начал и веришь.

Летом 2020-го самая заметная и яркая баскетболистка страны поверила в Новую Беларусь. Она стала высказываться о насилии громко и отчетливо, помогать, вести за собой. Очень понятный план. Сколько угодно долго, каждый день с утра до вечера, но стучаться в эту стену — а иначе матч просто не выиграть.

За свою «игру» Елена Левченко была задержана, арестована и осуждена на 15 суток.

Лена высокая — 194 сантиметра. Сильная. И очень хрупкая — потому что та маленькая девочка она ведь никуда не делась. Страшно. И больно. Потому что сегодня у нее против самых мерзких запрещенных приемов есть только эта голая правда. Прямо сейчас кажется, что нет никаких шансов. Ни одного. Кажется? Вам ведь кажется?

Тогда доставайте веру, делайте что-нибудь каждый день, потому что Левченко, даже находясь за решеткой, все равно на площадке. А ее команда никогда не проигрывает. Запомните!

А когда этот дикий матч все-таки закончится, мы верим, что в этом аккаунте Елена Левченко нам всем прочитает стихи — написали купаловцы.

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Сегодня не будет стихов… Потому что БЕЛАРУСКА Елена Левченко @yelenaleu - сама и есть стихи. А однажды ее биографию экранизируют. И это будет кино о силе, отваге и об упорстве. Обычная девочка из Гомеля. Знаете, таких на планете миллионы. Не любила школу. Каждое 1-е сентября приходила на линейку, чтобы с ужасом обнаружить, что за лето стала еще выше одноклассников. Это драма - ну потому что не дружат с дылдами, не приглашают их на медляки и не берут в космонавты. Потом много лет спустя в интервью Левченко скажет, что спортивный зал был тем единственным местом, где она чувствовала себя НУЖНОЙ. Только на уроках физкультуры ее „такую” вдруг все хотели к себе в команду. Так что вопрос для нее маленькой состоял только в том, как распорядиться детским отчаянием. И Лена просто поверила в этот свой баскетбол: в 17 лет уехала туда, где даже самые оторванные от земли мечты сбываются. А у нее была именно такая мечта: выступать в WNBA - самой сильной Лиге мира. Это вам не первенство деревни! И она выиграла Восточную конференцию и сыграла в финале! ⠀ Еще Лена становилась лучшей центровой чемпионата мира, побеждала в чемпионатах Литвы, Польши, России. Дважды представляла Беларусь на Олимпийских играх. Но это всегда было вопреки. Никакой истории о золушке. Ни намека на волшебство. Травмы, переломы, операции. Прогнозы врачей как заклинания: „К сожалению, ты никогда больше не сможешь играть. Смирись!” Вот ее путь. ⠀ Она говорит, чтобы выигрывать, нужно просто работать больше остальных. Приходить раньше всех на тренировку. Уходить последней из зала. Отрабатывать броски снова и снова. Никакой к себе жалости. Никаких выходных. Стиль Левченко - идти до конца, если начал и веришь. ⠀ Летом 2020-го самая заметная и яркая баскетболистка страны поверила в Новую Беларусь. Она стала высказываться о насилии громко и отчетливо, помогать, вести за собой. Очень понятный план. Сколько угодно долго, каждый день с утра до вечера НО стучаться в эту стену - а иначе матч просто не выиграть. ⠀ Вчера за свою „игру” Елена Левченко была задержана, арестована и осуждена на 15 суток. Продолжение в карусели 💔 #ЖывеБеларусь

Публикация от МЫ С ВАМИ, БЕЛАРУСЫ!🤍❤️🤍 (@kupalovsky_)

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