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Соседи Елены Левченко записали трогательное видео в ее поддержку

  • 6.10.2020, 11:00
  • 2,421
Соседи Елены Левченко записали трогательное видео в ее поддержку
Елена Левченко

В ролике перечисляются самые известные белорусские баскетболисты. 

Жители района Кашары-Ляховка в Минске записали видео в поддержку Елены Левченко.

В ролике перечисляются 5 самых известных белорусских баскетболистов — арестованная на 15 суток спортсменка должна была быть пятой.

«Елена Левченко — одна из самых известных баскетболисток Беларуси, а еще она наша соседка, и мы этим гордимся!», — говорят авторы видео.

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