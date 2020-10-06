Соседи Елены Левченко записали трогательное видео в ее поддержку
- 6.10.2020, 11:00
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В ролике перечисляются самые известные белорусские баскетболисты.
Жители района Кашары-Ляховка в Минске записали видео в поддержку Елены Левченко.
В ролике перечисляются 5 самых известных белорусских баскетболистов — арестованная на 15 суток спортсменка должна была быть пятой.
«Елена Левченко — одна из самых известных баскетболисток Беларуси, а еще она наша соседка, и мы этим гордимся!», — говорят авторы видео.