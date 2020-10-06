Посол Польши и посол Литвы уехали из Беларуси 10 6.10.2020, 11:04

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Посол Германии уезжает сегодня.

Посол Польши Артур Михальский и посол Литвы Андрюс Пулокас покинули Беларусь накануне вечером. Посол Германии Манфред Хутерер уезжает сегодня — он отозван для консультаций в Берлин. Об этом tut.by сообщили информированные источники.

Вызов послов в свои столицы для консультаций связан с дипломатическим скандалом, разгоревшимся 2 октября, когда белорусский МИД потребовал у посольств Польши и Литвы в нашей стране сократить количество работающих в Беларуси дипломатов. Там также сообщили, что послы Беларуси в Польше и Литве с 5 октября отзываются в Минск для консультаций, и предложили Варшаве и Вильнюсу последовать данному примеру.

Литва и Польша сразу заявили, что не намерены отзывать своих послов в Беларуси для консультаций. Но 5 октября глава МИД Литвы Линас Линкявичюс сообщил об отзыве своего посла в Беларуси для консультаций. Следом за ним такое заявление сделал глава МИД Польши Збигнев Рау.

Рау у себя в твитере отметил, что «в координации с Европейской службой внешних связей и странами — членами ЕС принято совместное решение отозвать для консультаций некоторых из послов, аккредитованных в Беларуси». То есть речь идет не только о послах Польши и Литвы, но и других стран ЕС.

В Представительстве ЕС в Минске ситуацию пока не комментируют.

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