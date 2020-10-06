Белорусскую металлургию накрыла лавина долгов 4 6.10.2020, 11:27

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На их погашение уходит до 50% выручки.

До пресловутой модернизации металлургическая промышленность неплохо себя чувствовала и давала денежную прибавку в общий котел, пишут banki24.by.

Чем может похвастать отрасль в 2020 году?

За 8 месяцев металлургическое производство и производство готовых металлических изделий сократилось на 2,5% к 2019 году.

На 1 сентября запасы готовой продукции в отрасли составили 160,6 млн BYN, что эквивалентно 39,2% месячного выпуска. Производство стали в физическом выражении упало на 4,9%, готового проката — на 5%, стальных труб — на 15,1%, металлокорда — на 28,3%.

Около 45% выпуска отрасли сосредоточено в Гомельской области, где расположен Белорусский металлургический завод (БМЗ, Жлобин).

На Гомельщине производство в отрасли за 8 месяцев сократилось на 5,8%. Объем промышленного выпуска в Жлобинском районе без поправки на инфляцию снизился на 13,8%.

Сумма просроченной кредиторки в районе по сравнению с 2019 годом выросла на 27,2% до 447,9 млн BYN, а экспорт товаров обвалился на 17,6% до 607,2 млн USD. За 7 месяцев выручка в отрасли сократилась на 8% до 3,149 млрд BYN. В январе—июле цены на продукцию в металлургической промышленности выросли на 2,5%.

Это значит, что в реальном выражении выручка отрасли уменьшилась на 10,2%. Конечным финансовым результатом работы является чистая прибыль (либо чистый убыток).

В январе—июле 2020-го чистая прибыль металлургов составила 110,1 млн BYN.

По сравнению с 2019 годом прибыль выросла на 2%. Следовательно, с поправкой на инфляцию прибыль упала на 0,5%. Также стоит учесть, что предприятия отрасли активно пользовались правами на «размазывание» убытков от курсовых разниц по указу № 159.

По нашим оценкам, если бы не этот указ, отрасль показала бы чистый убыток на сумму до 60–70 млн BYN. Хотя и после применения норм указа № 159 в металлургии выросла доля убыточных компаний.

Если в 2019 году она составляла 28,7%, то в 2020-м достигла 33%. Убытки убыточных предприятий увеличились на 69,1% до 28,4 млн BYN. На 1 августа суммарные долги отрасли достигли 6,149 млрд BYN. С начала года они выросли на 18,1%.

Для сравнения: за 2017—2019 гг. (то есть за 3 года) совокупный долг металлургов увеличился на 19,6%. Объем просроченных долгов в металлургической отрасли составил 567,7 млн BYN.

Иными словами, 9,2% всех обязательств металлургов не было погашено в срок.

Металлургия — одна из самых загруженных долгами отраслей промышленности. За 7 месяцев предприятия данной отрасли направили на погашение кредитов и займов 1,565 млрд BYN.

На эти цели компании были вынуждены изъять 49,7% от выручки при среднем показателе по экономике 29,7%.

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